Румменигге поделился подробностями переговоров по трансферу Кейна в «Баварию»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ходе переговоров с нападающим сборной Англии по футболу Гарри Кейном.
«Мы все в трансферном комитете с первого дня согласились, что хотим осуществить этот переход. Тогда у каждого была своя задача, а моя заключалась в том, чтобы постоянно поддерживать связь с Харри. Я много с ним общался и сразу понял, какой он хороший парень. Первый контакт состоялся, когда он еще был в отпуске на Багамах.
Я сказал ему: мы сделаем все, чтобы этот трансфер состоялся, потому что мы убеждены, что вы для нас самый важный человек на трансферном рынке. Я также рассказал ему о своем переходе в миланский «Интер» в 1984 году. В «Баварии» у меня было все, я был практически королем с большим двором, но я все равно хотел получить этот новый опыт за границей. Для меня это тоже было нелегкое решение», – приводит слова Румменигге Bild.
- 30 августа 2023
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