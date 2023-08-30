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«Факел» был готов арендовать защитника «Спартака» Маслова, футболист отказался

«Факел» был готов арендовать защитника «Спартака» Маслова, футболист отказался
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Воронежский «Факел» был готов взять в аренду центрального защитника «Спартака» Павла Маслова, сообщает Metaratings.

По информации источника, футболист сам принял решение отказаться от перехода. Маслов ранее не попал в заявку красно-белых на игру 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (4:1). Контракт Маслова с клубом действителен до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 23-летнего футболиста ни одного матча за «Спартак». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн.

В прошлом сезоне Павел провёл 19 матчей за красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. За «Спартак» российский защитник выступает с 2018 года.

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