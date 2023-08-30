Источник: «Лилль» предложил «Спартаку» € 11 млн за Денисова

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Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов может продолжить карьеру во Франции. В услугах 20-летнего россиянина заинтересован «Лилль», который предложил за игрока € 11 млн, информирует Metaratings.

Отмечается, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать «Лиллю» в переходе Денисова.

Напомним, Даниил Денисов начинал заниматься футболом в академии «Зенита». В структуре «Спартака» он находится с 2019 года. Он провёл 56 матчей, забил один год и отдал шесть результативных передач за московский клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.

В Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 «Спартак» набрал 10 очков в 6 матчах. Команда Гильермо Абаскаля занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата.