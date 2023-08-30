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Агент Кутицкого: проще всего повесить всех собак на молодого парня

Агент Кутицкого: проще всего повесить всех собак на молодого парня
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал игру хавбека Александра Кутицкого в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«У «Динамо» свои обстоятельства — Сазонов уехал, Бальбуэны нет в заявке. Кутицкий на этой позиции не играл уже года два. Проще всего повесить всех собак на молодого парня, но есть тренер, который определяет состав. И после первого тайма, честно говоря, я бы поменял всю команду. Кого можно выделить в «Динамо»? Давайте просто не будем искать крайних», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» закончился победой красно-белых со счётом 4:1. Все четыре мяча команда Гильермо Абаскаля забила в первом тайме. 21-летний Кутицкий был заменён ещё до перерыва.

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