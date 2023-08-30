Румменигге рассказал, почему Кейн стоит € 100 млн

Председатель правления мюнхенской «Баварии» и член исполнительного комитета УЕФА Карл-Хайнц Румменигге рассказал о важности трансфера нападающего сборной Англии Гарри Кейна, который перешёл в немецкий клуб за более чем за € 100 млн
«Гарри Кейн был нам необходим по ряду причин. В конце концов, во время переговоров я также сказал, что я совершенно открыт: десять миллионов евро влево или вправо больше не должны препятствовать этому трансферу! Потому что Гарри Кейн, помимо его спортивных качеств, возвращает нам ещё один очень важный факт: а именно иерархию!», – приводит слова Руменнигге Bild.
Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из английского «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за € 100 млн плюс бонусы в размере € 20 млн. Трансфер футболиста стал одним из самых громких в этом году. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.
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