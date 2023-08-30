Кудряшов получил перелом ребра в матче с «Оренбургом»

Защитник «Факела» Фёдор Кудряшов получил перелом ребра в матче Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (0:1) и пропустит до трёх недель, сообщает пресс‑служба воронежского клуба.
«Во вчерашней игре с «Оренбургом» наш защитник Фёдор Кудряшов получил перелом ребра – срок восстановления составит до трёх недель», — сказано в сообщении «Факела».
«Факел» накануне уступил «Оренбургу» со счётом 0:1 в домашнем матче группового этапа Кубка России. 36‑летний Кудряшов начал игру в стартовом составе и был заменён на 63‑й минуте.
К «Факелу» российский защитник присоединился этим летом. Ранее он играл за такие клубы, как «Антальяспор», «Сочи», «Истанбул Башакшехир», «Рубин», «Ростов», «Краснодар» и «Спартак». В этом сезоне Кудряшов провёл семь матчей во всех турнирах.
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