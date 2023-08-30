Паршивлюк: согласен с Личкой — некоторые игроки «Динамо» обосрались в матче со «Спартаком»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк согласился со словами главного тренера бело-голубых Марцела Лички, который ранее заявил, что некоторые игроки в составе «обосралась» в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«Личка сказал, что некоторые игроки «Динамо» обосрались в дерби? Безусловно, я согласен с этими словами! Тут вопрос точно не в мотивации. Не важно, что это была игра на Кубок в группе. Игрок «Динамо» не может выйти на матч со «Спартаком» без нужной мотивации. Такое просто невозможно. Нам всем нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы, где допустили ошибки. Нужно переключаться и двигаться дальше. Сделаем всё возможное, чтобы такого больше никогда не повторялось», — сказал Паршивлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.