Салихова рассказала о трудностях, с которыми столкнулся Абаскаль в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, сообщила о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль за последнее время прошёл через много потрясений.

«И последнее. Психологический аспект. У тренера Гильермо Абаскаля за последний год были очень сильные потрясения: уход спортивного директора, смена прежнего владельца на корпоративного, увеличение дохода, слава, узнаваемость, рождение ребенка, абсолютная свобода в управлении не только командой, но и клубом. Все эти факторы влияют на эмоциональное состояние тренера. И внешние факторы также не способствуют дзену. С таким количеством вызовов не сталкивался ни один тренер в РПЛ», – приводит слова Салиховой «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера, 29 августа, «Спартак» разгромно победил московское «Динамо» со счётом 4:1 в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. До этой встречи красно-белые не могли победить на протяжении трёх игр кряду.