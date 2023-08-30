Игрок «Амкала» Карат: пусть гендир «Текстильщика» скажет спасибо, что сделали ему выручку

Игрок «Амкала» Владислав Коротаев (Карат) прокомментировал слова генерального директора «Текстильщика» Игоря Ершова, что медиафутбол будет забыт, как только российские команды вернутся в еврокубки.

«Гендиректор «Текстильщика» сказал, что «Амкал» умрёт, а медиафутбол будет забыт? Пусть говорит, что хочет. Пусть лучше скажет спасибо, что мы собрали такой стадион (на матче в Иваново присутствовало 4956 зрителей. — Прим. «Чемпионата»), сделали ему выручку. Пусть порадуется и купит команде экипировку», — сказал Коротаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Амкал» проиграл «Текстильщику» (0:0, 4:3 — по пенальти) в матче 1/128 финала Фонбет Кубка России. В 1/64 турнира команда из Иваново сыграет с вологодским «Динамо».