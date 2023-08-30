Агент Коновалова: Ване дали визу в Чехию, рады, что здравый смысл взял верх

Агент Станислав Станиславский заявил, что российский голкипер «Тобола» Иван Коновалов получил визу в Чехию на ответную игру плей-офф Лиги конференций с «Викторией Пльзень».
«Я являюсь агентом и официальным представителем Вани Коновалова, ему буквально пару часов назад дали визу, мы очень рады, что здравый смысл взял верх! Ваня летит в Чехию и готовится помочь Тоболу выйти в следующий раунд!» — приводит слова Станиславского Metaratings.
Напомним, ранее ранее появилась информация, что Коновалову и нескольким другим игрокам «Тобола» не дали разрешение на въезд в Чехию. В нынешнем сезоне Иван Коновалов провёл за казахстанцев 24 встречи во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей, а также восемь поединков отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего россиянина в € 350 тысяч.
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