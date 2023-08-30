Президент «Лилля» Летанг: мы не заинтересованы в футболисте «Спартака» Денисове
Поделиться
Президент «Лилля» Оливье Летанг опроверг информацию о том, что французский клуб интересуется полузащитником «Спартака» Даниилом Денисовым.
«Абсолютная ложь! Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове», — приводит слова Летанга Sport24.
Напомним, ранее издание Metaratings сообщало, что «Лилль» проявляет заинтересованность в хавбеке красно-белых Данииле Денисове и уже предложил «Спартаку» € 11 млн за 20-летнего россиянина.
Даниил Денисов начинал заниматься футболом в академии «Зенита». В структуре «Спартака» он находится с 2019 года. Он провёл 56 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач за московский клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 августа 2023
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:43
-
13:43
-
13:42
-
13:40
-
13:39
-
13:35
-
13:15
-
13:08
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
11:40
-
11:39
-
11:30
-
11:25
-
11:25
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:38
-
10:30
Партнерский контент