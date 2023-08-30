Мостовой: удручающие 25 минут со стороны «Динамо» в матче со «Спартаком» — урок для Лички

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой подвёл итоги матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые обыграли «Динамо» с разгромным счётом 4:1. К тому же высказался о действиях главного тренера бело-голубых Марцела Лички.
«Ужасные и удручающие первые 25 минут со стороны «Динамо» — это урок для Лички. Думаю, Личка понадеялся на некоторых футболистов, а они просто расплавились. Не зря две замены произошли уже после 25-й минуты. На месте Лички я бы четверых заменил на 15-й. Я увидел, что четыре футболиста «Динамо» просто выпадают из игры.
«Спартаку» в какой-то степени повезло: сразу два удара — два гола. Всё сложилось удачно в первые 25 минут. Такое бывает. После 30-й минуты игра выравнялась и никакого преимущества у «Спартака» не было. Во втором тайме «Динамо» больше владело преимуществом. Для Абаскаля теперь будет головоломка — кого он раньше не выпускал в основе, сыграли сегодня хорошо. Бабич в первой же игре забил шикарный гол. Посмотрим, кто будет играть в следующем матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 30 августа 2023
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