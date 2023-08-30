Кузяев объяснил, почему ушёл из «Зенита» в «Гавр»

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который недавно перешёл во французский «Гавр», объяснил своё решение уйти из стана чемпиона России.
«Я выбрал «Гавр» по нескольким причинам. Я же хотел выступать в большом чемпионате, а Лига 1 очень конкурентоспособна. Затем руководители «Гавра» дали мне понять, что они очень хотят моего приезда. Я увидел, что это очень хорошо структурированный клуб, профессиональный во всех отношениях. И когда мы с отцом поговорили с руководством, мы были впечатлены точностью их риторики, знанием моей игры… Мы сразу же приняли решение стать частью проекта.
Я знаю, что многие были удивлены, увидев, что я ухожу из «Зенита» в «Гавр». Но я также получил огромное количество положительных отзывов. Многие люди поняли моё решение. Они знают, что я провёл в чемпионате России почти 10 лет и что мне нужен новый вызов. Я хотел подняться выше и открыть для себя новую страну, новую культуру… Есть много причин, по которым я сегодня очень счастлив в Гавре», — приводит слова Кузяева официальный сайт Лиги 1.
- 30 августа 2023
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:43
-
13:43
-
13:42
-
13:40
-
13:39
-
13:35
-
13:15
-
13:08
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:10
-
12:08
-
12:03
-
11:40
-
11:39
-
11:30
-
11:25
-
11:25
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:38
-
10:30