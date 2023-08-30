Балогун сегодня перейдёт из «Арсенала» в «Монако»

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун в ближайшее время станет игроком французского «Монако», сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, «Арсенал» получит € 40 млн за футболиста сборной США вместе с бонусами, к тому же в сделку будет включён пункт о проценте с продажи, которую получит клуб из Лондона, если Балогун уйдёт из «Монако».

Прошлый сезон Балогун провёл в аренде во французском «Реймсе», за который сыграл 39 матчей во всех турнирах, отметившись 22 голами и тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 30 млн.

Напомним, «Монако» потерял одного из основных центральных нападающих Брила Эмболо, который получил серьёзную травму (разрыв крестообразных связок. – Прим. «Чемпионата»), поэтому руководство монегасков на протяжении августа пыталось подписать Балогуна.