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Богосавац: Бабич — качественный защитник. «Спартак» с ним может стать ещё лучше

Богосавац: Бабич — качественный защитник. «Спартак» с ним может стать ещё лучше
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Сербский защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о соотечественнике Срджане Бабиче, который выступает за «Спартак».

«Мы хорошие друзья с Срджаном Бабичем, вместе играли за молодёжную сборную Сербии. Знаю этого парня уже десять лет! Честно, Срджан — хороший футболист, качественный защитник с отличной левой ногой. Он достаточно много игр сыграл в Европе, был хорош в «Альмерии». Уверен, с Бабичем в составе «Спартак» может стать ещё лучше!» — приводит слова Богосаваца Sport24.

Срджан Бабич присоединился к московскому «Спартаку» этим летом из «Альмерии». К настоящему моменту сербский защитник провёл за красно-белых один матч и забил один гол. Прежде футболист выступал за такие команды, как «Црвена Звезда», «Реал Сосьедад» и «Воеводина».

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