Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ноттингем Форест» договаривается с «Челси» о покупке хавбека Хадсона-Одои

«Ноттингем Форест» приблизился к оформлению трансфера полузащитника «Челси» Каллума Хадсон-Одои, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, стороны близки к соглашению, переговоры находятся на завершающей стадии. Ранее этим летом сообщалось, что Хадсон-Одои близок к переходу в лондонский «Фулхэм», который был готов заплатить «Челси» порядка € 5 млн.

Сезон-2022/2023 Хадсон-Одои провёл в «Байере» на правах аренды. Футболист сыграл в 21 матче, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского универсального полузащитника в € 15 млн.

Хадсон-Одои — воспитанник системы «Челси». За первую команду Каллум дебютировал в 2018 году.