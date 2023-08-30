«Ноттингем Форест» договаривается с «Челси» о покупке хавбека Хадсона-Одои
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«Ноттингем Форест» приблизился к оформлению трансфера полузащитника «Челси» Каллума Хадсон-Одои, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации источника, стороны близки к соглашению, переговоры находятся на завершающей стадии. Ранее этим летом сообщалось, что Хадсон-Одои близок к переходу в лондонский «Фулхэм», который был готов заплатить «Челси» порядка € 5 млн.
Сезон-2022/2023 Хадсон-Одои провёл в «Байере» на правах аренды. Футболист сыграл в 21 матче, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость английского универсального полузащитника в € 15 млн.
Хадсон-Одои — воспитанник системы «Челси». За первую команду Каллум дебютировал в 2018 году.
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