Капитан «Ньюкасла» стал участником уличной драки возле ночного клуба

Капитан «Ньюкасла» Джамал Ласселлс стал участником уличной драки, в ходе которой группа мужчин угрожала застрелить футболиста, а также его брата. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, после того, как Ласселлс и его брат вышли из ночного клуба Chinawhite, неизвестный мужчина ударил 19-летнего брата футболиста локтем в горло. Как сказал один из очевидцев, затем в конфликт вмешался сам Джамал Ласселлс и оттолкнул обидчика брата.
Сообщается, что после этого в капитана «Ньюкасла» была брошена бутылка водки, едва не попавшая ему в голову. Далее к драке присоединились ещё несколько человек, которые стали жестоко избавить защитника «сорок» и его брата.
Данный инцидент произошёл 19 августа, после поражения «Ньюкасла» от «Манчестер Сити» со счётом 0:1.
- 30 августа 2023
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