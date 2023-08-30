Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» договаривается с «Барселоной» об аренде Ансу Фати

«Тоттенхэм» договаривается с «Барселоной» об аренде Ансу Фати
Ансу Фати
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Тотттенхэм» ведёт переговоры по поводу аренды испанского вингера «Барселоны» Ансу Фати, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По сведениям источника, «шпоры» намерены взять в аренду футболиста сборной Испании до июня 2024 года. Клубы продолжают обсуждение сделки, при этом «Барселона» хочет, чтобы английская команда взяла на себя всю зарплату Фати.

Напомним, в прошлом сезоне 20-летний футболист провёл за «Барселону» во всех турнирах 51 матч, в которых отметился десятью голами и четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 35 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что к игроку «Барселоны» проявляет интерес «Челси». Наравне с «Тоттенхэмом» клуб попытается закрыть сделку по аренде футболиста до конца трансферного окна.

Материалы по теме
«Челси» или «Тоттенхэм» могут подписать Ансу Фати в последние дни трансферного окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android