«Тоттенхэм» договаривается с «Барселоной» об аренде Ансу Фати

Английский «Тотттенхэм» ведёт переговоры по поводу аренды испанского вингера «Барселоны» Ансу Фати, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По сведениям источника, «шпоры» намерены взять в аренду футболиста сборной Испании до июня 2024 года. Клубы продолжают обсуждение сделки, при этом «Барселона» хочет, чтобы английская команда взяла на себя всю зарплату Фати.
Напомним, в прошлом сезоне 20-летний футболист провёл за «Барселону» во всех турнирах 51 матч, в которых отметился десятью голами и четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 35 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что к игроку «Барселоны» проявляет интерес «Челси». Наравне с «Тоттенхэмом» клуб попытается закрыть сделку по аренде футболиста до конца трансферного окна.
- 30 августа 2023
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