Кузяев: адаптация во Франции проходит хорошо, но я скучаю по русской кухне!

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев признался, что скучает по русской кухне. В то же время он отметил, что адаптация во Франции проходит хорошо.

«Как проходит адаптация во Франции? Очень хорошо. Я изучаю язык, но он не самый простой (смеётся)! Я немного говорил по-испански, но французский — это совсем другой уровень. Чтобы выучить язык, я использую приложения на смартфоне. Также у меня занятия с учителем три или четыре раза в неделю. Я действительно хочу как можно скорее выучить французский, потому что большинство игроков в команде говорят по-французски. Если я хочу адаптироваться как можно быстрее, то это нужно сделать. На данный момент я общаюсь на английском, особенно с тренером. Ну, или пользуюсь несколькими французскими словами, которые я знаю, но их ещё недостаточно для полноценного разговора.

Клуб очень помог мне с адаптацией, так что всё идёт к лучшему, и с каждым днём я чувствую себя лучше во Франции. Но должен признаться, я скучаю по русской кухне! Французская кухня пользуется большим уважением, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере, это та кухня, к которой я больше всего привык. Я скучаю по блюдам моей мамы, особенно по блюдам из гречки! Я ел их каждый день в России», — приводит слова Кузяева официальный сайт Лиги 1.