Личка: думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение о работе Валерия Карпина в сборной России.
«Хороший ли Карпин тренер для сборной? Он использует молодых игроков. И «Ростов» играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не всё получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России», — приводит слова Лички Sport24.
Во главе сборной России главный тренер «Ростова» Валерий Карпин встал летом 2021 года. В первом домашнем матче под руководством Карпина национальная команда сыграла вничью со счётом 0:0 со сборной Хорватии в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2022.
- 30 августа 2023
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