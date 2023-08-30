Личка: думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение о работе Валерия Карпина в сборной России.

«Хороший ли Карпин тренер для сборной? Он использует молодых игроков. И «Ростов» играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не всё получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России», — приводит слова Лички Sport24.

Во главе сборной России главный тренер «Ростова» Валерий Карпин встал летом 2021 года. В первом домашнем матче под руководством Карпина национальная команда сыграла вничью со счётом 0:0 со сборной Хорватии в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2022.