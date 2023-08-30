Представитель Роши: интерес есть от многих клубов, но ЦСКА не хочет отпускать его

В агентстве Sferico Sports Management заявили об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше со стороны ряда клубов, но также отметили, что армейцы не намерены отпускать одного из своих лидеров в это трансферное окно.
«К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, но клуб не хочет отпускать его. Полагаем, что Роша продолжит выступать за ЦСКА», — приводит слова неназванного представителя агентства Sferico Sports Management «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Виллиан Роша провёл 32 матча в составе ЦСКА, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Команда стала серебряным призёром чемпионата России, а также обладателем Фонбет Кубка России.
В текущем сезоне бразилец провёл семь матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 7 млн. ЦСКА с 10 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 30 августа 2023
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