Представитель Роши: интерес есть от многих клубов, но ЦСКА не хочет отпускать его

В агентстве Sferico Sports Management заявили об интересе к защитнику ЦСКА Виллиану Роше со стороны ряда клубов, но также отметили, что армейцы не намерены отпускать одного из своих лидеров в это трансферное окно.

«К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, но клуб не хочет отпускать его. Полагаем, что Роша продолжит выступать за ЦСКА», — приводит слова неназванного представителя агентства Sferico Sports Management «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Виллиан Роша провёл 32 матча в составе ЦСКА, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Команда стала серебряным призёром чемпионата России, а также обладателем Фонбет Кубка России.

В текущем сезоне бразилец провёл семь матчей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 7 млн. ЦСКА с 10 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.