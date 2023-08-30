Кривцов: какая разница, с кем играть? Нужно выходить и выступать за сборную

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что не обращает внимания на статус матчей, если надо играть за сборную России.

«Всегда положительные эмоции от попадания в сборную, хочу быть в окончательном списке. В чём мотивация на товарищеские игры? Какая разница, с кем играть, нужно выходить и играть за национальную команду. Карпин со мной ещё не общался», — приводит слова Кривцова «Матч ТВ».

Кривцов попал в расширенный список сборной России на учебно‑тренировочный сбор, который начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. На 12 сентября у сборной России запланирован товарищеский матч со сборной Катара в Дохе.

В прошлом году полузащитник уже вызывался в сборную России, но из‑за травмы не смог приехать в расположение команды.