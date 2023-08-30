Игнатов: «Спартак» все любят, самый популярный клуб — без вариантов

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о популярности московского клуба.

«Умяров в интервью всё правильно сказал, я с ним согласен. Придерживаюсь такого же мнения — надо идти от игры к игре, стараться добиваться положительного результата. То, что про «Спартак» говорят, это значит, что все любят этот клуб. Это приятно. Когда мы играем плохо, принимаем любую критику. «Спартак» — самый популярный клуб страны? Я думаю, что да. Без вариантов», — приводит слова Игнатова издание «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков в шести матчах. Умяров в сезоне-2023/2024 провёл шесть игр в рамках внутреннего первенства, не отметившись результативными действиями.