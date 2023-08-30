Эдуард Мор: нельзя впадать в крайности. Кризиса у «Спартака» нет

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил последние результаты красно-белых в Российской Премьер-Лиге и заявил, что кризиса у команды нет.

«Нельзя впадать в крайности, оценивая результаты «Спартака». Он не был так плох, как об этом писали журналисты и блогеры накануне матча с «Динамо». Поражение в Екатеринбурге от «Урала», я считаю, было случайным — там «Спартак» хорошо действовал во втором тайме и не должен был проигрывать. Если брать дуэль с «Зенитом», то петербуржцы показали очень хорошую игру и превзошли «Спартак». Мы видим, что «Зенит» и «Урал» потом уверенно переиграл, набрал форму, кондиции. Я не думаю, что «Спартак» сыграл плохо против «Зенита». Просто «Зенит» сыграл хорошо, а он сильнее «Спартака».

В игре с «Ахматом» у спартаковцев многое не получилось, особенно в созидании. Я это связываю с тем, что Абаскаль немного перемудрил, того же Литвинова оставил в запасе. Именно в этом матче тренер «Спартака» мог сработать лучше. А так я не видел кризиса в «Спартаке», не разделял панических настроений», – приводит слова Мора «РБ Спорт».