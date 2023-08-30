Агент: Клаудиньо точно останется в «Зените» до зимы

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что бразилец не покинет петербургский клуб в летнее трансферное окно.
«Клаудиньо точно останется в «Зените» до зимы. Сейчас уход игрока не обсуждается», — приводит слова Гарсии Sport24.
26-летний Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. К сине-бело-голубым он присоединился, перейдя из «Ред Булл Брагантино». Его контракт истекает в 2027 году. Прежде футболист играл за «Понте-Прета», «Санту-Андре», «Ред Булл Бразил», «Брагантино» и «Коринтианс».
В составе «Зенита» бразилец провёл 70 матчей, забил 17 мячей, дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Клаудиньо отыграл за команду Семака шесть матчей в рамках РПЛ, забил один гол и сделал две результативных передачи.
- 30 августа 2023
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