«Сочи» — ЦСКА: стартовые составы на матч 3-го тура Пути РПЛ в Кубке России

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Нобоа, Ангбан, Медведев, Мигель, Мелкадзе, Бурмистров.

ЦСКА: Акинфеев, Гайч, Лукин, Роша, Агапов, Рядно, Мендес, Кисляк, Файзуллаев, Давила, Гаич.

Столичная команда занимает второе место в группе, одержав победу в матче с «Оренбургом» со счётом 6:0 и потерпев поражение в противостоянии с «Факелом» — 0:2. «Сочи» набрал столько же очков, но уступает армейцам по разнице голов. В первом матче турнира сочинцы обыграли «Факел» со счётом 3:1, а затем уступили «Оренбургу» со счётом 0:2.

Команды уже встречались в этом сезоне — 13 августа в рамках РПЛ. Победу одержали красно-синие со счётом 3:1.