Экс-агроном «Ростова» объяснил, почему возникли проблемы с газоном на стадионе «Фишт»

Бывший агроном «Ростова» Альберт Ченибалаян объяснил, почему возникли проблемы на сочинском стадионе «Фишт».

«Чтобы получилось нормальное поле, всё зависит не только от агронома. Погода очень сильно влияет. Это не открытый газон. Есть условия, в которых выращивается этот газон. Если есть крыша и отсутствует отток свежего воздуха, когда стадион закрыт, поле попадает в парную. Можно только помочь полю, чтобы оно начало расти, но вмешаться на 200 процентов и получить хороший результат вы не можете.

Тяжело давать экспертную оценку. Я ездил на это поле, у них такие же проблемы, что были у меня в «Ростове». Подход к этим газонам нужен совсем другой. Это не все понимают. Такие поля восстанавливаются только посевом. За сколько вырастет трава, за столько поле в «Сочи» и восстановится. Если форсировать с помощью быстрых сортов трав, то это быстрый эффект, который не даёт хороших результатов. Если восстанавливать как положено, то на это уйдёт полтора месяца. Но всё зависит и от сезона — весной это сделать проще, когда всё растёт. Бывает такое, что погода не даёт провести с полем какие-то операции. Такие вещи сдвигают план по восстановлению поля.

Надо жёстче ставить рамки, при которых должно приниматься поле. Если поле принято к игре, команда должна играть, а не говорить о том, что поле не годится. Все команды находятся в одинаковых условиях. Нет такого, что одна играет на хорошем поле, а вторая — на плохом. Они играют в одинаковых условиях. Если одна команда проигрывает, начинается нервный срыв — они проиграли из-за поля. Ну дальше что? Поле принято, играйте. Надо делать игру, а не рассказывать басни», — сказал Ченибалаян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.