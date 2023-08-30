Орлов: Дзюба — тормоз в игре, «Локомотив» будет бороться за выживание

Футбольный эксперт Геннадий Орлов считает, что нападающий Артём Дзюба тормозит игру московского «Локомотива». По его мнению, железнодорожники будут бороться за выживание в РПЛ сезона-2023/2024.
«Локомотив» сейчас в очень трудном положении. Дзюба был хорош, спасая их, а сейчас он тормоз в игре. Правда, у него есть гол и голевая передача. Но нужна высокоскоростная игра. Видимо, нахождение Дзюбы плохо влияет на игроков. Смотрите, Глушенков, Пиняев играют хуже, чем в прошлом сезоне. То же самое Баринов, другие. Тикнизян в команде лучший бомбардир, это защитник.
Очень важно Галактионову сейчас вырулить. Он молодой тренер, и как ему с этим справиться? Но я считаю, что высокоскоростной футбол не для Дзюбы. А раз он в составе, то какие-то детали механизма не будут срабатывать. «Локомотиву» сложно, они будут бороться за выживание. Может, лучше было бы Осинькина взять в «Локомотив», и он бы там собрал потрясающую команду из всех своих воспитанников», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 30 августа 2023
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