«Челси» ведёт переговоры с «Манчестер Сити» по поводу перехода Палмера

Английские клубы: «Челси» и «Манчестер Сити» пытаются согласовать трансфер полузащитника «горожан» Коула Палмера в стан лондонской команды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По сведениям источника, стороны продолжают вести переговоры по Коулу Палмеру. «Манчестер Сити» при этом хочет заработать на трансфере игрока в районе £ 45 млн (€ 52,2 млн). Также в материале отмечается, что Палмер уже обсуждал с «Челси» переход и готов присоединиться к клубу из Лондона.
Напомним, ранее в СМИ говорилось об интересе к Палмеру со стороны дортмундской «Боруссии», однако высокий ценник «Ман Сити» за футболиста смутил «шмелей».
21-летний Палмер является воспитанником академии «Манчестер Сити». Игрок начал выступать за взрослую команду с июля 2021 года.
- 30 августа 2023
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