Орлов: московских команд нет в топ-4 РПЛ. Это хорошо, вот так бы дальше идти

Футбольный эксперт Геннадий Орлов положительно оценил тот факт, что на текущий момент московских команд нет в топ-4 РПЛ.
«Сейчас в турнирной таблице чемпионата России четыре первых места занимают команды не из Москвы. Представляете, какой старт! Это хорошо. Я рад и за «Краснодар», и за «Урал», и за Петербург, и за Самару. Вот так бы дальше идти. Ещё «Ахмат» подтянется. Только новый главный тренер Ромащенко некорректно сказал, что получил от Ташуева команду не в форме. Ничего себе! Они сейчас «Спартак» перебегали в Москве. Могли выиграть. Всё-таки тренерам надо быть покорректнее», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» занимают с пятого по восьмое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.
- 30 августа 2023
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