«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Кубка России

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Тодорович, Челикович, Богосавац, Камилов, Камило, Диванович, Ильин, Ковачев, Конате.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Рассказов, Бобер, Рахманович, Шитов.

В первых двух турах группового этапа «Ахмат» не смог выиграть ни одной встречи, уступив «Зениту» и «Балтике» с одинаковым счётом 0:2. Команда замыкает таблицу группы C. Самарская команда пока что также не набрала очков в Кубке России, уступив сине-бело-голубым со счётом 0:1, а калининградской команде – со счётом 2:3.