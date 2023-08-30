«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Кубка России

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Опарин, Уциев, Тодорович, Челикович, Богосавац, Камилов, Камило, Диванович, Ильин, Ковачев, Конате.
«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Рассказов, Бобер, Рахманович, Шитов.
В первых двух турах группового этапа «Ахмат» не смог выиграть ни одной встречи, уступив «Зениту» и «Балтике» с одинаковым счётом 0:2. Команда замыкает таблицу группы C. Самарская команда пока что также не набрала очков в Кубке России, уступив сине-бело-голубым со счётом 0:1, а калининградской команде – со счётом 2:3.
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