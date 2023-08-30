Тихонов: Абаскаль будет ломать голову над составом «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (4:1), отметив, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю придётся хорошо подумать, кого ставить в стартовый состав на предстоящий матч 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Спартак» вышел на матч с «Динамо» с хорошим настроением. Мне кажется, что они провели лучшее время на поле за весь год. Личка сделал несколько замен на 27‑й минуте, счёт был 4:0, если бы он ничего не сделал, к нему были бы вопросы. Интересно посмотреть на состав «Спартака» в матче с «Краснодаром». У меня есть вопросы к составу команды в последних матчах. Думаю, что Абаскаль будет ломать голову, так как часть игроков хорошо себя проявили с «Динамо», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
Напомним, следующую игру «Спартак» проведёт в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Матч состоится 2 августа, начало игры — в 20:00 по московскому времени.
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