Нигматуллин: до перехода в «Интер Майами» Месси купил квартиру в центре русского района

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин, в данный момент проживающий в США, рассказал, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси перед переходом в американский клуб купил квартиру в центре русского района города.

«Как изменилась жизнь города и штата после приезда Месси? Жизнь действительно изменилась, появился неподдельный интерес к «Интер Майами». Конечно, и раньше на матчи ходили, но билеты были гораздо дешевле – это говорит о нынешнем интересе. Если «Интер Майами» играет на выезде, то там за восемь минут скупаются все билеты.

Любопытно, что Месси задолго до перехода в «Интер Майами» приобрёл здесь квартиру в очень крутом здании, которое находится в центре русского района. Насколько я знаю, после переезда он обосновался ближе к тренировочной базе клуба.

«Интер Майами» раньше проигрывал американскому футболу, баскетболу и хоккею. Сейчас интерес к футболу во Флориде значительно вырос. Также это связано с тем, что самый популярный язык здесь не английский, а испанский. Во Флориде очень много мигрантов из Мексики и стран Латинской Америки. Они обожают футбол. Именно поэтому с приходом Месси интерес к этому виду спорта взлетел до невероятного уровня.

Стоит отметить, что Латинская Америка – это не только Аргентина. В этом году я был на товарищеском матче с участием Месси, когда сборная Аргентины в Майами встречалась с Гондурасом. Тогда Месси забил два гола. Стадион на 70–80 тысяч зрителей был полностью забит, но заполнен чётко поровну болельщиками из Аргентины и Гондураса», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.