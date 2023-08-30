«Болонья» объявила об аренде игрока «Милана» Салемакерса

Клуб итальянской Серии А «Болонья» объявил о подписании арендного соглашения с игроком «Милана» Алексисом Салемакерсом. В договоре прописана опция покупки.
«Шестой бельгиец в истории клуба, Алексис – талантливый атакующий «джокер», который всегда выделялся надёжностью и работоспособностью на протяжении четырёх сезонов выступлений за «Милан». Действуя в основном как правый вингер, он также может играть на позиции атакующего полузащитника. Алексис гарантированно добавит динамизма, скорости и мысли игре команды», – сообщает пресс-служба «Болоньи».
Согласно последним сообщениям итальянских СМИ, «россоблу» заплатили за аренду бельгийца € 500 тыс., и им придётся выложить ещё € 10 млн, чтобы оформить полноценный трансфер Салемакерса.
Игрок сборной Бельгии перешёл в «Милан» из «Андерлехта» зимой 2020 года. В составе национальной команды футболист принял участие в 11 встречах, в которых забил один гол и отдал один ассист.
В сезоне-2022/2023 Алексис Салемакерс провёл 41 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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