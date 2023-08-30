Агент: трансфер Осмаича в ЦСКА больше невозможен
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Игорь Глушевич, агент нападающего «Кадиса» Милутина Осмаича, заявил, что черногорский футболист не перейдёт в московский ЦСКА.
«Трансфер Осмаича в ЦСКА больше невозможен, так как клуб не сделал новое предложение вовремя. Игрок продолжит свою карьеру в Европе», — приводит слова Глушевича Sport24.
В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл за «Кадис» четыре минуты в чемпионате Испании, выйдя на замену в конце матча с «Барселоной» (0:2). Ранее агент Осмаича заявлял, что испанский клуб отклонил два предложения армейцев.
Контракт нападающего с испанским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн. Осмаич выступает за «Кадис» с июля 2021 года.
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