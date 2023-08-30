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«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате вывел хозяев вперёд

«Ахмат» — «Крылья Советов»: Конате вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 29 августа, проходит матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа C
30 августа 2023, среда. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Конате – 44'     1:1 Бейл – 51'     2:1 Челикович – 53'    

Под конец первого тайма, на 44-й минуте, нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0.

В первых двух турах группового этапа «Ахмат» не смог выиграть ни одной встречи, уступив «Зениту» и «Балтике» с одинаковым счётом 0:2. Команда замыкает таблицу группы C. Самарская команда пока что также не набрала очков в Кубке России, уступив сине-бело-голубым со счётом 0:1, а калининградской команде – со счётом 2:3.

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