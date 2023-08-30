Деменко: 4 пропущенных за 25 минут матча со «Спартаком» говорят о классе игроков «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (4:1), отметив, что такое начало, как во встрече со «Спартаком», говорит о классе игроков бело-голубых.
«Чем мог бы объяснить ударное начало матча у «Спартака», за которое команда сумела забить четыре мяча? Для меня это сюрприз, потому что «Динамо» находилось в лучшем состоянии. Для «Спартака» важно в таких моментах обыграть соперника уверенно. Не просто выиграть. Вчера это получилось. Может быть, теперь ребята раскрепостятся, и неудачи, которые были в трёх последних матчах чемпионата, останутся позади. Может быть, придёт уверенность.
Почему «Динамо» оказалось не готово к такому дебюту? Наверное, поэтому после матча Личка выразился очень грубо, что футболисты испугались. Такие моменты говорят о классе игроков. Тренер хочет дать ребятам понять, что нельзя допускать такие ляпы. Футболисты такого уровня не должны допускать такие ошибки. Они тем самым позволяют «Спартаку» и другим соперникам пользоваться этим. Это, конечно, поразило. Наверное, после матча будет очень серьёзный разбор, потому что тренер серьёзно к этому отнёсся», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».
- 30 августа 2023
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