Деменко: наверняка Абаскаль спросит, почему «Спартак» не играет в РПЛ так, как с «Динамо»

Бывший футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал разгромную победу красно-белых в матче 3-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (4:1), отметив, что такой результат поможет главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю уменьшить поток критики, возникший после серии из трёх матчей без побед в чемпионате.

«В последнее время много критиковали Абаскаля, он снял претензии или они остаются? Сейчас он снял момент внутреннего давления, которые было. Но всё-таки это был кубковый матч, а в этом турнире красно-белые уже решили промежуточные вопросы. Чемпионат – это другое. Но такая победа придаст футболистам уверенности. Наверняка Абаскаль спросит, почему команда не играет в чемпионате так, как вчера. «Динамо» же не просто ошибалось, это «Спартак» заставил так играть. Так что давление немного спадёт со «Спартака», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, до матча с «Динамо» у «Спартака» была серия из трёх матчей без побед в чемпионате. Красно-белые сначала уступили «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а затем сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Следующую игру в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведёт с «Краснодаром». Матч состоится 2 августа, начало игры — в 20:00 по московскому времени.