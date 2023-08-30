Мбаппе выложил песню «Я топ-парень, дорогой трансфер». Болельщики считают это намёком

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором болельщики рассмотрели намёк на возможный трансфер игрока.
Француз поделился песней под названием Special, написанной певцом Дэйвом в сотрудничестве с Тиаколой. В первом предложении песни говорится: «Я топ-парень, дорогой трансфер, как Мойсес Кайседо в Лондон». Кроме того, Мбаппе отметил свою же публикацию тремя смайликами, которые ещё больше повысили ожидания: «бомбой», «рукопожатием», и «огнём». Пост мгновенно оказался в топе по количеству комментариев.
Фото: Личный архив Килиана Мбаппе
Один из исполнителей песне, Тиакола, отреагировал на пост Мбаппе смайликом в виде белого сердечка.
Ранее ведущие испанские СМИ писали, что мадридский «Реал» завершил свою деятельность на трансферном рынке этим летом и не планирует предпринимать никаких действий по покупке Мбаппе. В то же время отдельные издания сообщили, что в ближайшие часы переход всё же свершится.
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