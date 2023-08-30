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Орлов: Нагучев умер для тех, кто уважает Дзюбу. Жалко Романа, хороший парень

Орлов: Нагучев умер для тех, кто уважает Дзюбу. Жалко Романа, хороший парень
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Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о перформансе комментатора Романа Нагучева. Напомним, в первые 30 минут матча 6-го тура между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) Роман не произносил фамилию Дзюбы в знак протеста против негативного отношения футболиста к представителям СМИ.

«Нагучев сказал, что отомстил Дзюбе, не называя его фамилию в эфире. Это детский сад. Некоторые коллеги его ещё поддержали на телевидении. Ребята, это непрофессионально, нельзя использовать служебное положение, микрофон и эфир. Тебя смотрят десятки тысяч людей. Есть немало людей, которые обожают Дзюбу, а ты решил так. А если бы Артём гол забил? Как бы он объявил?

У тебя же есть телеграм-канал, передачи. Ты можешь это сделать за пределами телевидения. Почему именно в эфире надо? Это некорректно. Даже любопытно, какое будет решение. Жалко Романа, хороший парень. Я его давно знаю, и он способный комментатор, всегда отличается большой подготовкой, много знает. Но сводить личные счёты на глазах у всех остальных? Ну что это? Нехорошо, некрасиво.

Нагучев работает комментатором лет 10–12, а я – 50. Я всегда за целостность отношений комментатор-зритель. Сегодня для тех, кто относится с уважением к Дзюбе, Нагучев умер. Для меня лучшая минута, когда я иду по улице и подходит человек: «Геннадий Сергеевич, можно я с вами сфотографируюсь? Я болельщик «Спартака», но уважаю вас». Вот смысл нашей работы, понимаете? Чтобы к тебе относились с уважением за твой профессионализм. А то, что сейчас этот парень сделал, непрофессионально. Мне любопытно, как среагирует его руководство», — приводит слова Орлова «Радио Зенит».

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