«Ахмат» — «Крылья Советов»: Бейл сравнял счёт в матче отличным ударом со штрафного

Сегодня, 29 августа, проходит матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Под конец первого тайма, на 44-й минуте, нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0. В начале второго тайма, на 51-й минуте, защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнял счёт в матче — 1:1.
В первых двух турах группового этапа «Ахмат» не смог выиграть ни одной встречи, уступив «Зениту» и «Балтике» с одинаковым счётом 0:2. Команда замыкает таблицу группы C. Самарская команда пока что также не набрала очков в Кубке России, уступив сине-бело-голубым со счётом 0:1, а калининградской команде – со счётом 2:3.
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