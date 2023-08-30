«Балтика» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Кубка России

Сегодня, 30 августа, состоится матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Гассама, Дудиев, Энрикес, Пряхин, Остойич, Мусаев, Аванесян, Ламейра, Лазарев.
«Зенит»: Васютин, Фернандес, Алип, Круговой, Сутормин, Коваленко, Васильев, Ерохин, Бакаев, Мантуан, Сергеев.
В данный момент «Балтика» занимает первое место в группе С с шестью очками после двух сыгранных матчей — калининградская команда одержала две победы: над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0 и над самарскими «Крыльями Советов» (3:2). «Зенит» в данный момент располагается на втором месте в своей группе также с шестью очками после двух встреч. Команда из Санкт-Петербурга обыграла «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» победила с минимальным преимуществом – 1:0.
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