«Вулверхэмптон» предложил € 25 млн за игрока «Страсбурга» Хабиба Диарра

Клуб английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сделал первоначальное предложение французскому «Страсбургу» по трансферу полузащитника Хабиба Диарра. Британцы оценили игрока в € 25 млн, информирует L'Equipe.
19-летний Диарра должен стать заменой Матеусу Нуньесу, который на днях оформит переход в «Манчестер Сити». Эльзасцы пока не отреагировали на предложение «Вулверхэмптона», но, по информации французских журналистов, руководство «Страсбурга» не исключает возможности продать футболиста с сенегальскими корнями в случае поступления привлекательного с финансовой точки зрения предложения.
Диарра является воспитанником «Страсбурга», в текущем сезон полузащитник дебютировал на профессиональном уровне, проведя два матча в Лиге 1. Специализированный сайта Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.
- 30 августа 2023
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