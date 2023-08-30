«Ахмат» уверенно обыграл «Крылья Советов» в матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

Завершился матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1.

Под конец первого тайма, на 44-й минуте, нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. В начале второго тайма, на 51-й минуте, защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнял счёт в матче. Почти сразу же хозяева вновь вышли вперёд — на 53-й минуте Ясмин Челикович смог снова поразить ворота самарской команды. В самой концовке встречи, на 90+4-й минуте, Иван Олейников забил третий мяч «Ахмата» в матче, установив окончательный счёт — 3:1, уверенная победа грозненской команды.

Таким образом, после результата данного матча «Ахмат» смог подняться на третье место в группе С с тремя очками после трёх сыгранных туров Кубка России — ранее «Ахмат» не сумел выиграть ни одной встречи, уступив «Зениту» и «Балтике» с одинаковым счётом 0:2. «Крылья Советов» же опустились на последнее место в своей группе, всё ещё имея 0 очков после трёх сыгранных матчей — ранее команда Игоря Осинькина уступила «Зениту» (0:1) и «Балтике» (2:3).