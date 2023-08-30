Агент Кейта Бальде опроверг новость о возможном переходе форварда «Спартака» в «Лилль»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда «Спартака» Кейта Бальде, опроверг слухи о потенциальном трансфере игрока в «Лилль».

«Кейта может уйти из «Спартака» в «Лилль»? Никогда не слышал об этом», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее в СМИ всплывала информация о том, что Бальде недоволен игровым временем в составе московской команды. Некоторые французские издания сегодня, 30 августа, сообщили, что игроком интересуется французский «Лилль».

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 12 матчей за «Спартак» и отметился тремя голами и одной результативной передачей.

28-летний нападающий в этом сезоне РПЛ появился на поле дважды, отыграв в сумме 16 минут. При этом в Фонбет Кубке России Бальде сыграл 84 минуты в победном матче с «Краснодаром» (2:1).