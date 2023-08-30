Агент Кейта Бальде опроверг новость о возможном переходе форварда «Спартака» в «Лилль»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда «Спартака» Кейта Бальде, опроверг слухи о потенциальном трансфере игрока в «Лилль».
«Кейта может уйти из «Спартака» в «Лилль»? Никогда не слышал об этом», — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее в СМИ всплывала информация о том, что Бальде недоволен игровым временем в составе московской команды. Некоторые французские издания сегодня, 30 августа, сообщили, что игроком интересуется французский «Лилль».
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги форвард провёл 12 матчей за «Спартак» и отметился тремя голами и одной результативной передачей.
28-летний нападающий в этом сезоне РПЛ появился на поле дважды, отыграв в сумме 16 минут. При этом в Фонбет Кубке России Бальде сыграл 84 минуты в победном матче с «Краснодаром» (2:1).
- 30 августа 2023
-
20:22
-
20:20
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:14
-
20:12
-
20:05
-
20:05
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:37
-
19:37
-
19:28
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
19:03
-
18:56
-
18:47
-
18:41
-
18:38
-
18:31
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:12
-
18:12
-
18:01