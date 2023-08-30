Ромащенко прокомментировал дебютную победу «Ахмата» в Кубке России

Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал исход матча с «Крыльями Советов».

«Был непростой матч. Все соперники сложные. «Крылья Советов» имеют свой определённый комбинационный стиль. Настраивались. Знали, что будет именно так. Говорили футболистам, что будет важно показать характер. Довольны победой, это всегда очень важно.

Чем был недоволен, когда бурно реагировал на потери? Это больше наше внутреннее дело. Разберём это с командой. Это наши ошибки. Не буду выносить это из нашего дома. Футболисты знают, чем мы были недовольны. Это та работа, которая должна идти внутри», — приводит слова Ромащенко «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 30 августа, в матче 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России грозненский «Ахмат» переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1, добыв дебютную победу в турнире. По итогам трёх туров «Ахмат» поднялся на третье место в группе с тремя очками. «Крылья Советов» опустились на последнее место, не набрав ни одного очка.