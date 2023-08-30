Кристиан Нобоа: реализация «Сочи»? Может быть, нам нужно сходить в церковь

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о проблемах с реализацией моментов.

«В каждом матче нового сезона у нас есть проблемы впереди. Не знаю, что с нами случилось. Моменты есть, а голов совсем нет. Это проблема! Каждый выкладывается на сто процентов, делаем всё для победы. Но, к сожалению, не получается.

Конечно же, Акинфееву сложно забить. Очень хороший вратарь. Но у нас похожая ситуация была и с «Локомотивом», и с «Ахматом», и во всех других матчах. Нужно лучше тренироваться. Всё придёт только через тренировки. Может быть, нам нужно сходить в церковь (смеётся)», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 30 августа, состоялся матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Основное время матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилось с ничейным счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы со счётом 5:4.