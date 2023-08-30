Кристиан Нобоа: в Сочи ужасное поле. Стыдно видеть такое

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил состояние футбольного поля стадиона «Фишт», отметив, что ему стыдно сейчас видеть такое качество поля.

«В Сочи ужасное поле. Это плохо для всех футболистов. Мы стараемся играть красиво низом через пас. Но на таком поле делать это очень тяжело. Такие условия сейчас для всех команд здесь. Сегодня был последний матч: посмотрим, что будет в будущем. Мы не знаем, что случилось с полем. Нам приходится тренироваться в другом месте. Стыдно видеть такое поле. Должны решить, что делать с этим. Переезд? Считаю, что лучше играть здесь. Других вариантов вроде бы нет. У нас дома осталась одна игра со «Спартаком», остальные уже на выезде», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 30 августа, состоялся матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Основное время матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилось с ничейным счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы со счётом 5:4.