Осинькин: сделали много глупостей в конце матча с «Ахматом»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча с «Ахматом».

«Не хватило скорости в первом тайме, у нас были проблемы с составом, с глубиной состава. Объективно был не самый быстрый футбол с нашей стороны. В группе атаки было много игроков, которые не получают большое количество игрового времени. Было четыре гола, думаю, получился интересный футбол. Не могу найти объяснение тому, что происходило в последние минуты на поле. Было очень много обрезов. Наверно, это результат усталости. Мы сделали много глупостей в конце матча, но хотели спасти игру, это всё наслоилось.

Второй гол «Ахмата»? Мы не успели осознать, что произошло, забили мяч и получили очень быстрый ответ. Мы играли неплохо, понимали, что там легко не будет. Немного остался осадок из‑за концовки.

Дебютант Иван Бобёр — очень молодой футболист. Видим его в тренировках и играх за молодёжный состав», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 30 августа, в матче 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России грозненский «Ахмат» переиграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1, добыв дебютную победу в турнире. По итогам трёх туров «Ахмат» поднялся на третье место в группе с тремя очками. «Крылья Советов» опустились на последнее место, не набрав ни одного очка.