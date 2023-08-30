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Салихова: у каждой команды есть цикл, в том числе и у «Спартака»

Салихова: у каждой команды есть цикл, в том числе и у «Спартака»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что у каждой команды есть жизненный цикл, а также объяснила, как он повлиял на выступления красно-белых в 2022–2023 годах.

«У каждой команды есть цикл. «Спартак» образца 2022 года обрел стабильность к игре с «Зенитом», когда произошла знаменитая драка, но не достиг пика развития. А в 2023 году началось новое перестроение, то есть был нарушен жизненный цикл команды. То, насколько плавно и безболезненно в плане результативности и набора очков происходит переход из одной фазы жизни команды к другой, зависит от класса спортивного директора», — приводит слова Салиховой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о приобретении 100% акций «Спартака» и об уходе Леонида Федуна с руководящих позиций в клубе. Совладельцы «Лукойла» приобрели «Спартак» у предпринимателя Андрея Червиченко в 2004 году.

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